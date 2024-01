Danuta Martyniuk wystąpiła W DUECIE z Zenkiem na przyjęciu! Jeden z gości nagrał ich występ (WIDEO)

Już pierwszego dnia 2024 roku rodzina Martyniuków znalazła się w samym centrum medialnego zainteresowania. Wszystko rzecz jasna za sprawą kolejnego już skandalu z Danielem Martyniukiem w roli głównej. W sylwestrową noc mężczyzna urządził awanturę w jednym z luksusowych, zakopiańskich hoteli. Według doniesień "Super Expressu" i Onetu Daniel miał zachowywać się agresywnie w stosunku do Faustyny i zaczepiać innych gości, co skończyło się interwencją ochrony i przyjazdem policji. Ostatecznie młody Martyniuk trafił do aresztu, który, zgodnie z informacjami Plejady, zdążył już opuścić.

Daniel przybył do Zakopanego wraz z ojcem, Zenkiem Martyniukiem, który 31 grudnia tradycyjnie był jedną z gwiazd sylwestrowego koncertu TVP. Na miejscu zabrakło Danuty Martyniuk, która w rozmowie z "SE" zdradziła, że tym razem postanowiła przywitać Nowy Rok w Białymstoku. Nietrudno się domyślić, że początek 2023 dla Danuty i Zenka Martyniuków nie był raczej najłatwiejszy. Wygląda jednak na to, że przed sylwestrową rozłąką oraz późniejszym skandalem małżonkom udało się spędzić nieco czasu razem i to w prawdziwie imprezowej atmosferze.

Danuta Martyniuk śpiewa utwór męża. Wszystko się nagrało

Na TikToku pojawiło się ostatnio nagranie wykonane najpewniej podczas niedawnego pobytu Martyniuków w USA. Zenek w minionych tygodniach miał okazję występować amerykańskiej Polonii, był też gwiazdą serii Koncertów Kolęd dla Polonii, które w grudniu odbyły się w Chicago, New Jersey i Nowym Jorku. Ukochana żona towarzyszyła mu zaś w podróży. Wygląda na to, że w przerwach między kolejnymi świątecznymi występami Zenek i Danuta zostali zaproszeni na przyjęcie do domu mieszkających w USA rodaków. Mało tego, podczas domówki małżonkowie zdecydowali się... zaśpiewać w duecie przed pozostałymi gośćmi.

Jednemu z gości przyjęcia udało się uwiecznić wspólny występ Martyniuków. Mieszkający w Chicago Polak opublikował również wspomniane nagranie na TikToku. Na trwającym kilka minut wideo możemy zobaczyć, jak Zenek śpiewa swój utwór "Dlaczego to tak" w asyście stojącej tuż obok Danusi. Ubrana w krótką sukienkę ze złotymi zdobieniami żona Martyniuka również zademonstrowała gościom swoje umiejętności wokalne i wyraźnie czuła się wyjątkowo swobodnie w piosence z repertuaru męża.

Danuta i Zenek Martyniukowie w duecie. Ich występ podziwiał Maciej Kurzajewski

Choć Zenek Martyniuk może pochwalić się wieloletnim scenicznym doświadczeniem, Danusia podczas występu niewątpliwie dotrzymywała mu kroku. Małżonkowie razem trzymali mikrofon i z wyraźnym zaangażowaniem mierzyli się z kolejnymi taktami discopolowego utworu. Danuta śpiewała piosenkę Akcentu donośnym głosem, nie dając Zenkowi zdominować wykonania swym charakterystycznym wokalem i przy okazji wykazując się znajomością tekstu. Choć widok śpiewającej żony Martyniuka należy raczej do rzadkości, ta podczas występu zachowywała się niczym rasowa gwiazda muzyki - kołysała się w rytm muzyki i ochoczo przybierała wymyślne pozy, okazjonalnie spoglądała też mężowi prosto w oczy. W pewnym momencie małżonkowie zaczęli również tańczyć.

Warto dodać, że wspólny występ pary miał okazję podziwiać Maciej Kurzajewski - który niedawno wraz z Katarzyną Cichopek prowadził polonijne koncerty kolęd w USA. Na zarejestrowanym przez użytkownika TikToka nagraniu, można zobaczyć, że prezenter TVP kilkakrotnie zwrócił się do pozostałych zgromadzonych, próbując uświadomić im, jak wyjątkowego zjawiska właśnie doświadczyli.

Szanowni państwo, pierwszy raz w historii, taki duet, Danuta Martyniuk i Zenon Martyniuk - powiedział w pewnym momencie Kurzajewski, po czym oddał głos małżonkom, którzy raz jeszcze zaśpiewali razem refren utworu.

Muzyczny występ Martyniuków zakończył się gromkimi brawami ze strony zgromadzonej na przyjęciu publiki. Maciej Kurzajewski również nie krył zachwytu.

Obłęd, totalny obłęd. Danuta Martyniuk, Zenek Martyniuk. Proszę Państwa, kto to nagrał, jest szczęśliwcem. Piotrze, masz to? Masz to, brawo - skomentował

Gdy inny mężczyzna krzyknął, że on również uwiecznił występ Martyniuków, Kurzajewski odparł: "Doskonale, to są grube pieniądze". Następnie zwrócił się zaś do gospodarza imprezy:

Czarek, dziękujemy, że u ciebie w domu mogliśmy zorganizować i zarejestrować ten teledysk - powiedział.

Zobaczcie wspólny występ Martyniuków. Danuta dała radę?

