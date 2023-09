Darek z "Sanatorium miłości" dostanie NORWESKĄ EMERYTURĘ. Wysokość świadczenia może wywołać poruszenie

facet 28 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

A dlaczego za rok on miałby dostawać jedynie minimalną tamtejszą emeryturę, a nie 120%? Ale w innych krajach mężczyzn w stosunku do kobiet traktuje się uczciwie. To nie to, co w Polsce. Jeśli rok temu Polak skończywszy 65 lat dostał emeryturę 5 tys. zł brutto, to wiecie, o ile zaniżoną? Są do liczenia wysokości emerytur stosowane nieprawdziwe tzw. tablice dożycia. I kobiety i mężczyźni wg ZUS mają wg nich żyć w Polsce średnio aż 81 lat. A kobiety żyją 80, gdy mężczyźni 75. Kobiecie emeryturę obniża to niewiele, mężczyźnie kolosalnie (zebrane składki rozkłada się na aż 16, a a nie 10 lat). Na początku roku policzyłem, że facet, co jesienią '22 dostał 5k brutto, gdyby nie zabieranie tym trickiem dużej kasy na rzecz kobiet, miałby 8 tysięcy brutto, a nie tylko 5. A skąd tak wiem o tym? Bo to ja jestem tym facetem. Blisko rok temu dostałem od ZUS "wyrok", tj. konieczność wypłacania z mojej kasy miesięcznie aż 6-ciu dodatków 500+ dla sześciu kobiet, dostających z ZUS dodatkową kasę moim kosztem. Dostających np. 2500 brutto zamiast 2000. Czy 3000 zamiast 2500. Po waloryzacji marcowej nawet nie liczyłem na nowo, aby się nie dołować. W każdym bądź razie, przy uczciwym liczeniu miałbym po niej, uwaga... 9200 zł miesięcznie brutto. By się pożyło. Co mi tam by były takie pany Darki. I na urlop na południu Europy by starczyło, na remont mieszkania by się zebrało. Ale tu jest Polska. Płać sześciu kobietom 500+ (od marca powiększone o 14,8%). Bo tak. Człowiek się dorobił szóstki "dzieci" na niemłode lata. "Tata, jeść!"