Daria Ładocha i Krystian Pesta SKOMPROMITOWALI się w "Milionerach". Widzowie krótko: "Ale wstyd!"

ech 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Swego czasu oglądałam ,,Postaw na Milion,, , i była tam para studentów prawa z Warszawy, która na pytanie: co to jest daktyloskopia, odpowiedziała, że to nauka o daktylach?!🙄 Stan wiedzy dzisiejszych ludzi PORAŻA!