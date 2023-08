Daria Zawiałow i Piotr "Rubens" Rubik ROZSTALI SIĘ?! Przestali obserwować się na Instagramie

Lulu 1 godz. temu zgłoś do moderacji 272 7 Odpowiedz

Ja już nie chce żadnych związków... To wszystko jest na chwilę... Partner za partnerem partnerem pogania. Nic nie jest trwałe... Chciałam na zawsze... Małżeństwo się rozpadło bo panu znudziła się rutyna i problemy życia codziennego... Potem próbowałam jeszcze dwa razy, ale już ludzi nic nie łączy jak nie ma kredytu czy dzieci toteż można się wymiksowac w jeden dzień... Patrzę dookoła i wszędzie to samo. Owszem ktoś się znajdzie ale to nie jest trwałe wiec po co tracić czas, emocje, energię życiową, uczucia a potem jeszcze cierpieć po rozstaniu. No nie warto ..