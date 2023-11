Dariusz z "Rolnik szuka żony" w ogniu krytyki po obrzucaniu Nicoli sprośnymi żarcikami. Już się tłumaczy: "Niczego NIE ŻAŁUJĘ"

Kolejna edycja "Rolnik szuka żony" powoli chyli się ku końcowi. Jedną z par, które niebawem będą się tłumaczyć w finale z tego, czy udało im się nawiązać głębszą relację po programie, są Dariusz i Nicola . O ile z początku widzowie wyraźnie im kibicowali, to już kilka odcinków temu zauważono, że młody rolnik ma wyraźne tendencje do "częstowania" kobiet wyjątkowo sprośnymi żarcikami.

Dariusz z "Rolnika" znów w ogniu krytyki. Kolejny raz poszło o sprośne żarty

W niedzielnym odcinku show TVP Dariusz spotkał się z rodziną i bliskimi Nicoli, po czym wybrali się razem na spacer i przejażdżkę łodzią. Z początku wydawało się, że wszystko idzie dobrze, jednak dziewczyna zaznaczyła potem w przebitkach, że jedyne, co było romantyczne na ich spotkaniu, to otoczenie. Jej zdaniem Darek niedostatecznie ją adorował - a raczej chyba nie w taki sposób, na jaki liczyła.

Na łodzi Darek nie do końca reagował na zaloty kandydatki i nie był szczególnie skory do tego, aby prawić jej komplementy, czym ta była wyraźnie rozczarowana. Gdy w pewnym momencie Nicola zapytała, kiedy znów się spotkają, rolnik rzucił sprośnym żarcikiem. "Środa - dzień..." - tu dopowiedzcie sobie sami. Na tym nie koniec, bo potem błyskotliwie zauważył, że Nicola nie ma na sobie "cyckonosza" .

"Burak i prostak do kwadratu, brak obycia towarzyskiego, zachowuje się karygodne", "Za ten "cyckonosz" to bym mu takiego kopniaka dała, że już by mnie nie zobaczył", "Nie ma nic do powiedzenia, a te uwagi odnośnie biustu to już nie na miejscu", "Nie daję im żadnych szans. Niech dziewczyna ucieka", "Chłopak jeszcze nie dorósł do miłości. A te docinki po prostu dno dna" - czytamy.