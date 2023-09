David Beckham krytykowany za CAŁOWANIE 12-letniej córki W USTA. Słusznie? (WIDEO)

Lik 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 4 Odpowiedz

Całowanie w USTA jest erotyką, seksualizacją, a nie czułością. Jest okazywaniem miłości ale tej specyficznej dla pary, a nie po prostu bliskości. Całowanie dzieci w usta jest obrzydliwe :-/ Można całować w czoło, policzek, oczy, ucho, w rękę, ale są sfery w które dziecka nie powinno się wprowadzać i tyle. Czy jak ktoś z Was jest naprawdę serdecznie blisko z własną matką, rodzeństwem, siostrzeńcem, wnuczką czy przyjaciółką to też w ramach miłości, czułości i bliskości też całujecie ich w USTA?! To jest jednoznaczny miernik, czy faktycznie chodzi o bliskość, czy to już wykrzywienie. Przytulanie, trzymanie za rękę, całowanie w ucho, policzek czy nos - wszystko to ujdzie wtedy bez problemu. Ale w USTA?!