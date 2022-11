David Beckham zgarnie 277 MILIONÓW DOLARÓW (!) za promowanie mundialu w Katarze. Świat protestuje: "WSTYDŹ SIĘ!"

Niko 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Te MS to porażka za porażką. Impreza na pewno się nie zwróci. To jak Arabowie traktują pracowników z Azji to jest po prostu niewolnictwo XXI, ludzie walczą o byt swój i rodzin i harują w skrajnie ciężkich warunkach klimatycznych po kilkanaście godzin dziennie za minimum minimum, a z tego co zarobią muszą jeszcze wyżywić rodzinę. Nie oglądam, nie interesuje się, duch mistrzostw odszedł. To jest inna kultura, mentalność. Ta impreza bardziej dzięki niż łączy kibiców.