Dawid Kubacki w najnowszym wywiadzie mówi o zdrowiu Marty Kubackiej i nowej codzienności: "Mamy pewne problemy"

Powoli się ogarniamy. To na pewno nie jest super łatwe po tym wszystkim, co się działo, ale idzie ku dobremu i to jest najważniejsze . Powoli wracamy do normalności. Jeszcze nie w 100 proc., ale powolutku, małymi kroczkami - powiedział w rozmowie dla "Skijumping.pl"

Dawid Kubacki o nowej codzienności i powrocie na treningi

Jesteśmy teraz wszyscy razem w domu, mamy jakieś drobne problemy, ale patrząc na to, co się działo, są naprawdę drobne. Rehabilitacja, fakt, że do niektórych rzeczy potrzebujemy pomocy, że może czasami będę musiał wyrwać się szybciej z obozu czy treningu, bo będę potrzebny w domu, to przy tym wszystkim są drobnostki [...] Fajne jest dla mnie to, że mogłem wrócić do trenowania, że tak szybko zaczęło to wracać na normalne tory, bo była świadomość, że może zajść konieczność, że do września nie będę mógł wznowić treningów - podsumował sportowiec.