Dawid Narożny już ROZSTAŁ SIĘ z nową dziewczyną?! Fani: "Oj, chyba po miłości"

O zespole disco polo Piękni i młodzi zrobiło się głośno, gdy wzięli udział w programie Must be the music. Uczestnicy tak bardzo spodobali się jurorom i publiczności, że udało im się nawet dojść do finału. Zainteresowani życiem prywatnym wokalistów zespołu fani odkryli, że małżonkowie - Magda i Dawid Narożni - zdążyli się rozwieść w tajemnicy przed wszystkimi. Byli partnerzy utrzymywali jednak, że wciąż się przyjaźnią.