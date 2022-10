Dawid Ozdoba nie żyje. Miał 45 lat

Terenia 16 min. temu zgłoś do moderacji 17 0 Odpowiedz

A ile razy na nekrologach co wiszą przy kościele pisze że rodzina nie chce by składać im kondolencje? No właśnie to jest taki wirtualny nekrolog. Czasy się zmieniły , zresztą on chyba zmarł wcześniej przynajmniej tyle sugeruje profil pani Ewy. 🕯️