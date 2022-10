Dawid Podsiadło za koncert na PGE Narodowym zgarnie MILIONY! Bilety wyprzedały się w KILKA MINUT

Looy 43 min. temu zgłoś do moderacji 141 2 Odpowiedz

Ten artykuł jest ohydny. 10 mln to jest sama kwota za bilety. Opłacenie ochrony, obiektu, muzyków, postawienie sceny, to są gigantyczne kwoty. Macie ten śmieszny napis „stop hejt” a sami go wywołujecie tymi artykułami. Przeciętna Karyna przeczyta nagłówek i uzna, że Podsiadło będzie miał 10 baniek z tego na czysto, bo nie doczyta tych wypocin do końca. SHAME ON YOU