Dawid Woliński już wcześniej wyśmiewał karierę Klaudii El Dursi! Ona się żaliła: "Był jedyną osobą, która NIE UCIESZYŁA SIĘ z mojego Złotego Biletu"

Ania 54 min. temu

On powiedział prawdę.Klaudia poszła tam dla rozgłosu,to ładna dziewczyna ale to jest wszystko ,co ma do zaoferowania bo swój program prowadzi kiepsko ;/ wychodzi jej promowanie produktów ,bo ma jakąś tam widownię nastolatek,ale ! Ona nigdy nie nadawała się na modelkę ,nie tą uroda ,nie ta figura i wzrost..to że ktoś jest ładny ,nie daje mu od razu otwartych drzwi do modelingu ,tu trzeba mieć określone wymiary ,Klaudia jest taka pacynka w TV,która niczego nie wnosi,ani nie wynosi do show-biznesu,ona po prostu tam JEST.Moim zdaniem o wiele lepsza prezenterka ,jest Paulina Krupińska ,czy nawet Gilon,Klaudia jest bardzo groteskowa w tych makijażach ,wielkich sukniach na tej wyspie..to wygląda śmiesznie po prostu -rozumiem,że ona miała tam tylko ładnie wyglądać,ale moim zdaniem można było obsadzić kogoś kto ma przynajmniej talent i charyzmę .