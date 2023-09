Dawid Woliński ODPOWIEDZIAŁ na zarzuty modela, który zagroził, że go POZWIE. "Anatol nie szuka zrozumienia, a taniej sensacji"

Pierwszy odcinek nowej edycji "Top Model" wywołał spore poruszenie wśród widzów, i nie chodzi tu o zaręczyny. Podczas castingu Dawid Woliński pokusił się o wypowiedź pod adresem jednego z kandydatów: "chcemy zobaczyć gotowy, piękny produkt" . Komentarz jurora spotkał się z ostrą krytyką zawodowego modela. Anatol Modzelewski opublikował na Instagramie oświadczenie, w którym to zrugał projektanta i zażądał od niego publicznych przeprosin oraz zadośćuczynienia .

[...] My jesteśmy ludźmi, a nie produktami! Produktami są rzeczy, które reklamujemy, m.in. Pana kolekcje. [...] Żądam, aby w przeciągu 48 godz. od pojawienia się tego posta na platformie Instagram, przeprosił Pan za swoje słowa , [...] oraz wpłacił zadośćuczynienie w wysokości 5 tysięcy złotych na fundację [...] - napisał model.

Dawida Woliński skomentował zarzuty modela. Zdaniem projektanta szuka on "taniej sensacji"

To chyba nie wymaga komentarza. Pan Anatol znajduje sobie obiekt afery kilka razy w roku i w nocnych przemyśleniach go atakuje. Pan Anatol to samo robi na lajfach, m.in. o swojej mamie itp. itd. W zaistniałej sytuacji nie skomentuję tego, bo uważam, że nie pisze tego po przemyśleniach, tylko pod wpływem emocji - powiedział w wywiadzie dla Plejady.