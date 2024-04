Dawid Woliński SUROWO ocenia styl Krzysztofa Rutkowskiego. "Tam jest wszystko źle". Wspomniał o brodzie i włosach

W jednym z ostatnich wywiadów 47-latek został poproszony o ocenienie prezencji Krzysztofa Rutkowskiego , który słynie z zamiłowania do luksusowych marek, krzykliwych strojów i oryginalnych dodatków. Woliński nie przebierał w słowach i skrytykował polskiego Jamesa Bonda m.in. za to, że swoim ubiorem prawdopodobnie chce podkreślić osiągnięty sukces zawodowy.

Dawid Woliński ocenił styl Krzysztofa Rutkowskiego

Zdaniem projektanta, Rutkowski nieumiejętnie łączy ze sobą luksusowe marki, a jego zarost pozostawia wiele do życzenia. W nawiązaniu do stylizacji, którą Krzysztof zaprezentował w drodze do stomatologa, Dawid wyznał z przykrością, że..."nie może tego odzobaczyć".