Dawno niewidziana Agata Buzek zaliczyła wizytę w śniadaniówce TVN

O Agacie Buzek w ostatnim czasie nie było szczególnie głośno. Jest to jednak jej własny wybór. Choć aktorka może pochwalić się sporym dorobkiem zawodowym oraz uznaniem w branży, to jednak na co dzień wybrała życie z dala od showbiznesowego zgiełku. Jakiś czas temu 48-letnia gwiazda kina przyznała, że często ucieka na Podlasie.