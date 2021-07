Dawno niewidziana Anja Rubik w eleganckiej kreacji Saint Laurent "gra nogą" na festiwalu w Cannes (ZDJĘCIA)

Anja Rubik na świecie wciąż cieszy się tytułem najpopularniejszej polskiej modelki. Słynna rzeszowianka od kilku lat stara się jednak wykorzystać swój status do wyższych celów, między innymi do walki w obronie mniejszości i praw kobiet. Rubik chce też zwrócić uwagę reszty świata na sytuację polityczną w Polsce. Odważna topmodelka niejednokrotnie uciekała się do radykalnych działań, ściągając na siebie krytykę opinii publicznej.