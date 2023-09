Dawno niewidziana Honey Boo Boo "przyłapana" na lotnisku w towarzystwie chłopaka. Bardzo się zmieniła? (ZDJĘCIA)

Ukrywająca się pod pseudonimem "Honey Boo Boo" Alana Thompson zyskała popularność dzięki występowi w budzącym kontrowersje programie "Toddlers and Tiaras". Format przedstawiał widzom mroczne kulisy dziecięcych konkursów piękności w Stanach Zjednoczonych. Alana i jej rodzicielka Mama June przez kilka lat odcinały kupony od zdobytej w programie sławy, pojawiając się w kolejnych produkcjach telewizyjnych. Trudna do zniesienia presja i toksyczny związek (a także skłonność do uzależnień) sprawiły, że June Shannon straciła prawa do opieki nad córkami.