Dawno niewidziana Krystyna Mazurówna przemierza warszawskie ulice w mrocznej stylizacji. Ikona?

Krystyna Mazurówna jest niewątpliwie jedną z najbarwniejszych postaci rodzimego show-biznesu. Dynamiczne i odważne podejście do choreografii przyniosło jej w latach 60. miano jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich tancerek . Mazurówna zasłynęła łamaniem schematów i wprowadzaniem nowatorskich technik w tańcu, co wzbudzało zarówno podziw, jak i kontrowersje. Współpracowała z zespołami tanecznymi, występowała w programach telewizyjnych i filmach. Jej nieoczywisty styl wyróżniał się na tle innych artystów, co przyciągnęło uwagę międzynarodowej publiczności. W 1968 r. Mazurówna podjęła odważną decyzję o wyjeździe z Polski do Francji , gdzie znalazła nowy dom i spełnienie zawodowe.

Nieco ponad dekadę temu Mazurówna przypomniała o sobie polskiej publiczności, przyjmując zaproszenie do jurorowania w programie telewizyjnym "Got To Dance. Tylko Taniec". Wkrótce zrezygnowała jednak z życia w blasku fleszy i skupiła się na prywatnych poczynaniach. Mieszkająca wciąż we Francji choreografka co jakiś czas przylatuje do Polski, aby dać o sobie przypomnieć mediom. W lipcu wywołała sporo szumu, pojawiając się na pokazie duetu Paprocki & Brzozowski.