Dawno niewidziana Miranda Kerr olśniewa u boku młodszego o 7 lat męża miliardera (ZDJĘCIA)

Daniec 20 min. temu zgłoś do moderacji 16 6 Odpowiedz

Miranda Kerr wyszła za założyciela snapczata ( 10 mld dolarów ) a Rozenkowa za kiedyś grającego w nogę Majdana a ze goły i wesoły No to musi na niego robić .Ta Dzieci tez ma 3 i wie co robić z życiem . Oj te nasze rezolutne Gapy