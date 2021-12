Dawno NIEWIDZIANI Kamil Stoch i Ewa Bilan-Stoch ZABAWIAJĄ SIĘ w zimowej scenerii: "Dostałem najlepszy prezent"(FOTO)

Krótko o tym jak poczułem magię Świąt. Przez cały czas byłem przekonany, że do Oberstdorfu wyjeżdżamy w drugi dzień Świąt nad ranem, z powodu dodatkowych testów. Wieczorem, w Boże Narodzenie odśnieżyłem podjazd, żeby kadrowy bus przedarł się do mnie przez zaspy, spakowałem się i zapytałem o której rano panowie po mnie będą. I co? Dostałem najlepszy prezent i to od własnego rozumku. Okazało się że wyjeżdżamy dobę później. Mogłem spędzić dodatkowy dzień w domu, świętować, powygłupiać się w śniegu, a nawet obejrzeć Kevina - wyznał.