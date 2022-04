Debiutujący w telewizji partner Mai Hyży czule o ukochanej: "MIJAŁEM JĄ JAK POWIETRZE"

Maja Hyży co prawda nie napisała jeszcze żadnej hitowej piosenki, ale za to sprzedawanie swojego życia prywatnego opanowała do perfekcji. Wokalistka co jakiś czas dzieli się smaczkami z życia rodzinnego, ochoczo opowiadając między innymi o rozwodzie z byłym partnerem. Teraz celebrytka-ekshibicjonistka postanowiła wylansować w telewizji ukochanego, Konrada Kozaka.