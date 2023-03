Dereszowska WRÓCIŁA DO TTBZ! Znowu podpadła widzom: "Gdyby dała posłuchać..."

AAA 46 min. temu zgłoś do moderacji 74 8 Odpowiedz

Ale w czym problem? To realizator dźwięku nie ogarnął sytuacji. Powinni jej wyciszyć mikrofon i tyle. Oj ludzie ludzie ... to tylko program, nie ma co się podniecać :) Wiosna... idźcie na spacer :) Pozdrawiam wszystkich!