Deynn i Daniel Majewski faktycznie PRZECHODZĄ KRYZYS? Opublikowała niepokojącą wiadomość: "Zaciskam zęby"

Przysłowiowej oliwy do ognia dolał fakt, że w ubiegły weekend Daniel w pojedynkę odwiedził swoją babcię we Wrocławiu. Internauci byli zdziwieni, że nie zabrał żony, pomimo tego, że Deynn jest bardzo zżyta z krewną męża. W komentarzach na Instagramie pojawiły się nawet plotki, jakoby Majewski po powrocie do Warszawy zatrzymał się w hotelu , zamiast wrócić do ukochanej.

Deynn zabrała głos w sprawie jej nieobecności na Instagramie i problemów osobistych. Wiadomość, którą wysłała jest niepokojąca

Mija miesiąc od kiedy nie ma mnie w internecie z takim życiem codziennym. Przepraszam was, ale miałam i nadal mam swoje rozterki, i problemy osobiste. [...] Najchętniej totalnie zniknęłabym na kilka miesięcy, ale praca, zobowiązania i kontrakty trzeba wykonać, a nie chcę się tu pojawiać tylko dla reklam. Zaciskam zęby i powoli będę do was wracać (zacznę od kanału nadawczego). [...] To, co się u mnie dzieje, absolutnie was nie dotyczy, więc nie czuję obowiązku tłumaczyć się dlaczego zniknęłam, dlaczego jestem smutna i co ogólnie się dzieje. [...] - napisała w wiadomości do fanów.