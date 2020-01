Deynn i Majewski zebrali 400 TYSIĘCY ZŁOTYCH na akcję ratunkową dla Australii! "Ja w to nie wierzę"

Iguess 11 min. temu zgłoś do moderacji 11 5 Odpowiedz

Przepraszam bardzo wszystkich egzaltowanych dobroczyńcow, ale w jaki sposób gasi się pożar pieniędzmi, bo takie środki gaśnicze były mi dotychczas nieznane? Zrzuca się z samolotu, przykrywa nimi jak kocem gaśniczym czy może jeszcze inaczej? Australia to jedna z najbogatszych gospodarek świata. Pkb roczne to 1.4 trylionów dolarów amerykanskich, czyli 3 razy tyle co Szwecja. Jaki efekt będzie miał przelew z Polski na 200 tysięcy AUD? Oni naprawdę mają pieniądze, służby ratownicze, straż pożarna, lecznice dla zwierząt itp. Problemem jest to, skąd się biorą pożary, a nie, że nie ma za co ich gasić. No chyba, że beda płacić podpalaczom, żeby nie wzniecali pożarów, jak tak, to spoko. Jak zadufani są współcześni ludzie, myśląc, że pieniądze zmienia wszystko. Obudzcie się i zacznijcie zmieniać świat od siebie i swojego małego życia na co dzień, bez heroicznych gestów, które mało wnoszą do ogólnego rozrachunku.