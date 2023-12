Deynn mocno przeżywa kryzys w związku z Majewskim: "Zaczynam TRACIĆ KONTROLĘ nad sobą"

Deynn przechodzi ciężki okres w życiu

Już chyba mam tego wszystkiego dość. Czuję, że zaczynam tracić kontrolę nad sobą. Silne emocje nie dają mi normalnie funkcjonować, a stres, który ma nade mną władzę, zjada mnie od środka. Życie mi się wywróciło do góry nogami, a ja nie mam skąd brać siły, aby ustawić to jak było albo chociaż troszkę ustawić to do pionu. Piszę to wam, bo czuję taką potrzebę... mimo to wiem, że jeszcze bardziej powinnam zostawić to dla siebie i kolejny dzień się w tym dusić. Lżej mi na chwilę - wyznała Marita na Instagramie.