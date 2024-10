Deynn odsłania nagi brzuch, prezentując ciążowe kształty i ODPOWIADA na komentarz, że "ratują niestabilny związek dzieckiem"

Oh, no tak, nie wiesz, jak dowalić, to dowalisz największą głupotą. Ratujemy związek prawie od roku, chodząc tydzień w tydzień na terapię. Nie zrobiliśmy dziecka w momencie, w którym byliśmy rok temu, czyli kłótnie, awantury, wyzwiska... tylko wtedy, kiedy naprawiliśmy wszystko, co złe, wyjaśniliśmy wszystkie sprawy, naprawiliśmy głowę i właśnie teraz jesteśmy dojrzali i gotowi jak nigdy na potomstwo. Zastanów się, co ty piszesz. Wiem, że to takie popularne: "Zrób dziecko, jak jest źle - to się naprawi". Gówno prawda, może i się naprawi, ale tylko na chwilę. Rzeczy niewyjaśnione, zaklejone lekkim plasterkiem, w końcu nabiorą siły i uderzą z podwójną mocą. Nieskromnie napiszę, że nasze działanie, naprawa i dbanie o miłość powinno być przykładem. Przykładem, że można, że warto - czytamy.