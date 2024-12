Deynn prezentuje ciążowy brzuch w prześwitującej sukience

Świąteczna Deynn eksponuje ciążowe krągłości

Przebyliśmy bardzo długą i trudną podróż życiową, by zrobić to zdjęcie. Powiedzieć, że te święta różnią się od poprzednich, to jak nic nie powiedzieć. Dzięki Bogu. Wesołych świąt wszystkim! - napisał.

To jest najpiękniejsze świąteczne zdjęcie, jakie widziałam w tym roku; Daniel i Maryja zawsze Deynnica; Jesteście po raz kolejny wzorem dla wielu ludzi, że zawsze, ale to zawsze warto walczyć o związek, jeśli tylko nadal się kocha; Obserwując was przez tyle lat, wasze wzloty i upadki, gorsze i lepsze chwile - no aż łzy same cisną mi się do oczu, widząc wasze szczęście; I pomyśleć, że za rok na podobnym zdjęciu będzie już maluch! Jesteście świetni i kibicuje wam we wszystkim mocno - czytamy.