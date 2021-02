Deynn prezentuje swoje fotografie sprzed 13 lat. Przypomina siebie? (ZDJĘCIA)

Daria 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

Co jak co ale ja ja szanuje za to. Laski, nie oszukujcie się, gdybyście miały kasę tez byście sobie poprawiały to i owo. Ja jestem kobieta z mnóstwem kompleksów wiec chętnie bym sobie coś takiego zafundowała, bo nie ma w tym nic czego trzeba się wstydzić, a tylko można czuć się lepiej ze sobą i we własnej skórze.