Deynn w niezwykle skąpym bikini relacjonuje prysznic na Malediwach. Internautka: "PRZESADZIŁAŚ" (WIDEO)

Wszystko wskazuje na to, że na to, że wielomiesięczny kryzys, jaki zapanował u Deynn i Majewskiego został oficjalnie zażegnany , a zwieńczeniem walki o przyszłość małżeństwa jest urlop w luksusowym kurorcie. Oczywiście influencerzy nie byliby sobą, gdyby swojej egzotycznej wycieczki nie zrelacjonowali w mediach społecznościowych.

Deynn relacjonuje prysznic na Malediwach. Internet płonie!

Dla fit influencerki pobyt na słonecznych i gorących Malediwach to świetna okazja, by zapomnieć o zimie i do woli eksponować swoje wyrzeźbione ciało. Tym razem Deynn postanowiła podzielić się na Instagramie nagraniem spod prysznica , na którym zaprezentowała się w skąpym bikini, które podkreśliło walory jej imponującej figury. 32-latka okrasiła nagranie o krótkie: "pov: grasz w teledysku".

Ale figura, no pięknie wypracowane ciało. Na zdjęciach myślałam, że Photoshop, ale na filmie to dopiero widać; Przesadziłaś. To prawda, że kobiety są jak wino, Ty jesteś tego najlepszym przykładem; Przyznaję, chyba z 10 razy to obejrzałam i nie mogę przestać; Rezultat twojej ciężkiej pracy widać na każdym kroku; Malediwy to powinny Tobie płacić za takie widoki, a nie na odwrót; Co tam biust, kobieto, jaki Ty masz tyłek — rozpływają się fani.