Deynn ZWOLNIŁA Lexy Chaplin. W tle afera Pandora Gate: "Z uwagi na pojawiające się informacje..."

[...] Nigdy nie miałam żadnych dowodów. Było mi ciężko uwierzyć w obrzydliwe "plotki". A jak kiedyś zapytałam Stuarta, to zaprzeczył. Co miałam robić? Przypominam, że od odejścia Stuu z internetu, był osobą idealizowną przez wszystkich internautów. Nikt nie mógł powiedzieć na niego złego słowa. A na pewno nie było opcji, żeby oskarżyć go o coś takiego bez najmniejszego dowodu. Zostałoby to uznanie za pomówienie - napisała na Instagramie.