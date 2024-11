Diddy łamie zasady w więzieniu. Raper korzysta z telefonu komórkowego, by szantażować swoje ofiary!

Choć Diddy jest już znanym raperem i producentem muzycznym, od kilku tygodni mówi się o nim w kontekście poważnych oskarżeń - zarzuty, które są mu stawiane, dotyczą przemocy seksualnej , handlu ludźmi oraz zmuszania osób do prostytucji . Co więcej, na przestrzeni kilku lat wiele znanych osobistości współpracowało z artystą, a na jego słynnych "białych imprezach" przewinęło się wiele nazwisk z pierwszych stron gazet. To właśnie podczas tych wydarzeń miały mieć miejsce poważne nadużycia seksualne . W kręgu uczestników takich przyjęć wymienia się Justina Biebera , który trafił pod opiekę Diddy'ego w wieku 15 lat.

Page Six dotarł do dokumentów, z których wynika, że od czasu, gdy Diddy zaczął przebywać w areszcie, "wielokrotnie" komunikował się z innymi w sposób naruszający regulamin więzienia. Miał korzystać z numerów telefonów "przynajmniej ośmiu innych więźniów", najwyraźniej po to, aby prokuratorzy nie mogli usłyszeć jego rozmów z osobami, które nie znajdowały się na jego zatwierdzonej liście kontaktów. Prokuratorzy twierdzą, że Combs przekupywał innych więźniów, by móc korzystać z ich kont za pośrednictwem aplikacji do przetwarzania płatności oraz wpłat na konta kantyny więziennej. Zdaniem organów, to wiele mówi o jego zdolności do przestrzegania jakichkolwiek warunków zwolnienia.