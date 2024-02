Dieta Elżbiety Romanowskiej. Nie potrafi zrezygnować z jednego składnika

Dieta Elżbiety Romanowskiej

Elżbieta Romanowska, mimo natłoku pracy, zastanawia się nad przejściem na dietę pudełkową. W rozmowie z Plotek.pl wyraziła jednak, że jej pasja do gotowania i miłość do polskich potraw sprawiają, że nie chce rezygnować z czasu spędzanego w kuchni.

"Ja za bardzo kocham gotować i myślę, że z tego nie zrezygnuję. W najważniejszych momentach będę wspierać się jednak dietą pudełkową, ale gdy tylko będzie trochę luźniej, to stanę do tych przysłowiowych garów" - mówi. Gwiazda wyjawia również, co najbardziej ceni w polskiej kuchni.

Jak Elżbieta Romanowska schudła 10 kilogramów?

"Ja staram się słuchać swojego ciała. Ono najczęściej podpowiada mi to, na co ma ochotę. Obecnie mam odrzut od wszelkiego rodzaju mięs. Zdecydowanie bardziej smakują mi warzywa, różne owoce, ryby, czasem troszkę owoce morza" - mówiła w ubiegłym roku.

"Chciałabym ograniczyć to mięso do minimum, a w przyszłości całkowicie z niego zrezygnować. Trzeba to zrobić z głową. Nie można robić tego na 'hurra'. Trzeba się wgłębić w temat, dowiedzieć, jakie produkty powinniśmy jeść, żeby zastąpić to, co jednak mięso nam daje" - objaśnia.