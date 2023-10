Discopolowiec po raz piąty został ojcem. Córce nadał wyjątkowo ORYGINALNE imię. Wcześniej nazwał syna tak, jak swój zespół

Nie od dziś wiadomo, że gwiazdy uwielbiają wyróżniać swoje pociechy i to na różne sposoby. Do tej pory największym miłośnikiem nadawania dzieciom wysublimowanych imion był Michał Wiśniewski, jednak jest najwyraźniej ktoś, kto chce mu dorównać. Sebastian Zys, discopolowiec i lider formacji Mr Sebii, właśnie powitał na świecie córkę i zadbał o to, aby sprawą zainteresowały się media.