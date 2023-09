Do domu Britney Spears wezwano POLICJĘ! Wszystko przez taniec z nożami: "Jej stan psychiczny jest ALARMUJĄCY". Gwiazda KOMENTUJE

Hmm 🤔🤔 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Nie rozumiem po co ona to robi. Prowokacje niech zostawi już bo to nie ten czas. Tyle lat walczyła o wolność, że jej stan psychiczny jest w porządku a teraz wyrabia takie rzeczy. Ja bym próbowała odbudować wizerunek i odzyskać dzieci a nie dalej wariata z siebie robić. No ale cóż... To ja. Życzę jej tak po prostu wszystkiego dobrego