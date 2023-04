Do którego domu w Hogwarcie z "Harry'ego Pottera" należysz? (PSYCHOTEST)

Taka_jedna 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

We wszystkich testach wychodzi mi Slytherin. Tutaj też. Nie lubię tego domu. Dobrze, że w grze Hogwarts Legacy nie trzeba było wybierać takiego domu, jaki wyszedł w teście. Zmieniłam decyzję Tiary tak jak Harry w książkach, ale na inny dom. Ravenclaw. Może mniej do mnie pasuje niż Slytherin od sprytu i przebiegłości, ale też może być, bo to dom dla ludzi mających pasję, swoje hobby i nie sprowadzał ludzi na złą drogę, a w dodatku był to dom ludzi wolnych, a nie służących komuś i tworzących sekciarskie grupy. Ambicja ludzi ze Slyterinu sprowadzała ich do roli podnóżków. Voldemort też długo musiał się fałszywie podlizywać innym, a później również z tego powodu ukrywał swoją przeszłość. O dziwo inni gracze sami z siebie woleli grać jako Slytherin i w dodatku taki używający czarnej magii. Dla mnie gra była prosta nawet na najwyższym poziomie trudności. Żadnego punktu nie dałam w czarną magię. Było nawet kilka innych opcji na potężną postać i wszystkie mogłam używać zamiennie, bo bez ulepszania drzewka czarnej magii resztę ulepszyłam prawie do końca. Zaklęcia, rośliny, eliksiry. Jak się chce szybko zabijać, to wystarczy zainwestować w kapusty, czy skradanie. Jeśli chce się większego wyzwania, lub woli się walczyć niż taktycznie przechodzić grę, ale bez bycia słabym, to ulepszona tarcza, unik i normalne zaklęcia też robią swoją robotę.