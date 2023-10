Do sieci wyciekł fragment nagrania z "zatrzymania" Stuu (WIDEO)

"Pandora Gate", czyli afera pedofilska na polskim YouTube już dawno wykroczyła poza internet. Sprawę skomentowali czołowi politycy w kraju, w tym premier Mateusz Morawiecki czy Donald Tusk. Swoje trzy grosze dołożyli też hakerzy z grupy Anonymous, informując, że to, co dzieje się wokół Stuarta Burtona i innych polskich influencerów nie jest im obojętne.

"Zatrzymanie" Stuu w Wielkiej Brytanii

Stuu po opublikowaniu filmu Wardęgi i Konopskiego zapadł się pod ziemię. Jednak ostatnie doniesienia wskazują na to, że przebywa on w Anglii. W środę wieczorem do sieci zaczęły trafiać informacje o tym, że youtuber został "obywatelsko zatrzymany" w Wielkiej Brytanii.

Watahańczycy zatrzymali w sklepie w Luton podejrzanego (otrzymałem film). Przekazali go angielskiej policji. Jeśli policja w Anglii dostała już informacje od polskich służb to prawdopodobnie jest zatrzymany (a to możliwe, bo policja pytała dziś o Stuu w Domu X) to mogli go wypuścić. Nie został pobity, a tylko zatrzymany i przekazany służbom - napisał Wardęga.