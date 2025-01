Doda miała rozebrać choinkę, ale dla fanów rozebrała siebie pod choinką: "Mam nadzieję, że docenicie"

Kurz po sylwestrowej nocy powoli opada. Wejście w nowy rok, to również czas, by zrobić małe porządki. Z takiej możliwości zdecydowała się skorzystać m.in. Doda . Piosenkarka chętnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie prezentuje kulisy swojego życia dla imponującej grupy fanów. Na samym Instagramie Dorocie udało się zebrać już prawie dwa miliony obserwatorów.

Doda rozebrała się pod choinką

Zdecydowana większość internetowych sympatyków artystki oddała swój cenny głos na opcję numer dwa. Doda zgodnie z wynikiem ankiety nie rozebrała choinki, lecz siebie, co uwieczniła na Instagramie. W sieci pojawiło się kilka zdjęć, na których to zaprezentowała się w czerwonej bieliźnie pod nietypową choinką w kształcie księżyca. Jak podkreśliła, to także pierwszy raz, gdy nie użyła filtra.

Jeżeli myślicie, że to się skończy tylko na rozebraniu choinki… to chyba mnie jeszcze nie znacie. Mam nadzieję, że doceniacie fakt, że odczekałam całe święta, jak prawie święta. Oraz że pierwszy raz nie użyłam face upa. Jak to mawiał Einstein, "logika zaprowadzi Cię od punktu A do punktu B .Wyobraźnia może zaprowadzić Cię wszędzie". np. w pończochach pod choinkę z księżyca - czytamy w poście ze zdjęciami pod choinką.