Doda ROZWODZI SIĘ z Emilem Stępniem!

To rozstanie jest tak bardzo nie wstydu Dody! Nie było rzeczy wyrzucanych z balkonu, palonych walizek itp. Możecie napisać ok, ale ona już wydoroślała. Dobra może wydoroślała, ale jeszcze w kwietniu, w rocznicę ślubu była z Emilem w restauracji, w styczniu składała mu życzenia urodzinowe. Jeśli teraz się rozwodzą to na 100% w kwietniu już to planowali. Czy normalnym zachowaniem(jeśli nie ma się dzieci ze współmałżonkiem) jest chodzenie razem na obiad i wspólne żartowanie? Relacje między osobami, które chcą się rozwieść są złe(po rozwodzie bywa różnie, ponieważ emocje opadają, ale przed rozwodem jest istna burza a kłótnia goni kłótnię). Coś mi dziwnie nie pasuje w tym rozwodzie, ale nie wiem co. Albo odwracają od czegoś uwagę, albo się poważniej pokłócili, Doda w szale złożyła papiery rozwodowe a za pół roku(tak jak przy majdanie) się pogodzą(a okazji to pogodzenia się będzie duuuzo, premiera filmu, załatwianie formalności przed premierą, festiwale filmowe, ewentualne nagrody za film, pokazy w kinach)