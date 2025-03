Wakacyjna Doda wyłania się z wody w przezroczystym kostiumie

Jakby ona sama byla facetem to by sama gwlcila swoich wrogow lub ludzi ktorzy jej podpadli, bo sie zle spojrzeli np. na ulicy, zeby ich upokorzyc i pokazac wyzszosc nad nimi tak jak sie to robi w kryminale lub jak to sie robi na wojnie kobietom i dzieciom. Ale ze nie ma pinisa, to zlecila to innym ludziom, za co zostala skazana prawomocnie przez sad na 2 lata w zawieszeniu i kare 100 tysiecy zlotych. Msciwa, zla do szpiku kosci, na tyle, zeby sie posunac do najgorszych rzeczy, zeby tylko upokorzyc drugiego czlowieka (np. tez oblac moczem z zabawkowego pistoletu). Czemu dostala wyrok tylko w zawieszeniu? Takie osoby nie powinny byc wolne i wypoczywac w Wietnamie na koszt biura podrozy Anex Tour, a tym bardziej byc twarza fundacji w walce z depresja.