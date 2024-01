Doja Cat bryluje na wyjściu z przyjaciółmi w koszuli z GŁĘBOKIM DEKOLTEM. Petarda? (ZDJĘCIA)

Bez wątpienia dużą popularnością w Stanach Zjednoczonych od kilku lat cieszy się Doja Cat. Jej przełomowym singlem była piosenka "Mooo!". Prawdziwą sławę przyniósł jej jednak utwór "Say So" z 2019 roku, który stał się światowym przebojem i zdobył liczne nagrody. Doja Cat jest znana ze swojego eklektycznego stylu muzycznego, zdolności wokalnych i kreatywnych teledysków. Raperka słynie także z nieszablonowego podejścia do mody. 28-latka lubi publicznie pokazywać się w odważnych kreacjach.