Dolly Parton odtworzyła mężowi na urodziny swoją okładkę "Playboya": "Po 57 latach wciąż myśli, że jestem GORĄCĄ LASKĄ"

W ciągu prawie sześciu dekad kariery Dolly Parton zyskała zasłużony status legendy muzyki country, a mimo upływu lat jej przerysowany, karykaturalny image kojarzy dziś chyba każdy. Autorka i pierwotna wykonawczyni utworu I Will Always Love You ma na koncie 60 albumów oraz 47 nominacji do nagrody Grammy i mimo dojrzałego wieku wciąż pozostaje aktywna zawodowo.