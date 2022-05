Dom mody Dolce&Gabbana zarobił MILIONY DOLARÓW na ślubie Kourtney Kardashian i Travisa Barkera! Zaskoczeni?

mom 1 godz. temu zgłoś do moderacji 117 9 Odpowiedz

Ludziom to mozna wszystko wmowic i daja sie lepic jak z plasteliny. Najlatwiej to zaobserwowac na przykladzie nowych trendow w modzie. Ktos zadecydowal, ze wielgachne garnitury, w ktorych sie wyglada jak smutny klaun, to jest bardzo cool i powiedzial, zobaczymy czy ludzie to kupia. No i wiele osob dalo sie nabrac. Polecam bajke Andersena „Nowe szaty cesarza”. Ale juz skarpetki do sandalow, ktore chronia stopy, to juz niby obciachowe. Bedzie smiesznie, jak kreatorzy mody i naszych umyslow zadecyduja, ze to wlasnie skarpetki do sandalow, sa super trendy i w ogole ostatni krzyk mody! Wobrazam sobie mine tych wszystkich, ktorzy musza zyc wedlug obowiazujacych trendow..