Dominika Chorosińska zdradziła męża, a potem przekonywała, że "WIERNOŚĆ JEST SEXY". Pamiętacie, jak się tłumaczyła?

Dominika Chorosińska zdradziła męża. Małżeństwo pomógł jej uratować Bóg

Na tym nie koniec, bo owocem jej romansu było dziecko, które dziś wychowuje wspólnie z mężem. Michał Chorosiński nie tylko przyjął ją z powrotem, ale także zadeklarował, że wychowa chłopca jak własnego syna. Warto natomiast wspomnieć, że nie była to sytuacja jednostronna, bo do zdrady przyznał się także Michał.

Zdradziła, a potem twierdziła, że "wierność jest sexy". Tak się tłumaczyła

Dziś para jest razem od ponad dwóch dekad i wychowują gromadkę dzieci, a Dominika wytrwale walczy o to, aby opinia publiczna zaakceptowała ją jako przykładną żonę, dla której rodzina jest wartością nadrzędną. Wiele emocji wzbudziła też słynna kampania, w której wzięli potem udział. Dominika i Michał przekonywali w niej, że "wierność jest sexy", co, w nawiązaniu do ich poczynań, niektórzy do dziś uznają za dość ironiczne.