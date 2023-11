Dominika Chorosińska została ministrem kultury. Katarzyna Kwiatkowska nie dowierza i krytykuje nowy skład: "To jest OBRZYDLIWE, tak wstrętne..."

Katarzyna Kwiatkowska jest oburzona działaniem PiS i Mateusza Morawieckiego. Wspomniała o Dominice Chorosińskiej

Tak serio, to jest tak obrzydliwe, tak wstrętne, że PiS po prostu wysłużył się słabymi dziewczynami i wziął je na te dwa tygodnie, bo po prostu faceci odmówili. To jest obrzydliwe, to jest w sumie najgorsze z wszystkiego, co widziałam do tej pory. (...) Naprawdę dżentelmeni, już dawno mnie coś tak nie wyprowadziło z równowagi - komentowała Katarzyna Kwiatkowska.