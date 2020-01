Dominika Gwit odkrywa prawdę o życiu: "Szczęścia nie ma na Instagramie"

Dominika Gwit od dłuższego czasu budzi zainteresowanie głównie z powodu swojej wagi. Pięć lat temu aktorka schudła aż 50 kilogramów i opowiadała w wywiadach, jak bardzo jest szczęśliwa . Po pewnym czasie, gdy utracone kilogramy powróciły, Dominika wyznała, że bycie chudą wcale nie było spełnieniem jej marzeń, a do tego bez przerwy czuła się osłabiona.

Tak sprzeczne komunikaty głoszone w mediach sprawiły, że fani poczuli się zdezorientowani i zaczęli zarzucać jej hipokryzję. Dominika stara się jednak ignorować nieprzychylne komentarze i skupiać na pozytywnych stronach życia. We wszystkich wywiadach podkreśla, że w pełni siebie akceptuje i dopiero teraz jest naprawdę szczęśliwa.

Temat samoakceptacji celebrytka porusza też często na Instagramie. W najnowszym poście pochwaliła się współpracą z jedną z firm produkujących naturalne kosmetyki oraz udziałem w konferencji promującej kampanię #naturalnieszczesliwe. Nowy kontrakt zainspirował Gwit do rozważań na temat szczęścia.

"Czy jesteście szczęśliwe? Jak osiągnąć szczęście? Moim zdaniem to spokój i balans wewnętrzny. Piękno, które w sobie dostrzegasz. TAK. JESTEŚ PIĘKNA I TO PIĘKNO MASZ W SOBIE. Każda z nas je ma. Nie bądź taka, jak chcą inni. BĄDŹ SOBĄ. Spokój. Balans. Odpoczynek. Czas dla siebie. Niby banały, ale jakże ważne. Moim zdaniem bez nich nie ma szczęścia. Nie ma go na Instagramie i w oczach innych. Szczęście ma być w Tobie. Wtedy jest pełne i prawdziwe" - przekonuje Dominika.