Dominika Gwit zabiera głos w kwestii płci dziecka i prezentuje ciążowe kształty: "Ktoś SIĘ ROZPYCHA" (FOTO)

34-latka nie ukrywa, że jest tym, co dzieje się właśnie w jej życiu, niezwykle podekscytowana. Dominika chętnie opowiada o ciąży za pośrednictwem instagramowego profilu, co rusz ujawniając kolejne szczegóły jej dotyczące.

W środę celebrytka wrzuciła do sieci nowe zdjęcie, którym nawiązała do błogosławionego stanu. Widzimy na nim przyodzianą w sukienkę w kropki Gwit, która trzymając się za brzuch, robi sobie fotkę w lustrze.

Różnie to jest z tym poznaniem płci. Niektórzy wiedzą szybko, inni muszą czekać, bo to się co chwilę zmienia w obrazie USG. A u Was jak to było? - pyta i kwituje: