Dominika Gwit zasypana pytaniami o ĆWICZENIA W CIĄŻY. Aktorce ruszyła na pomoc Anna Lewandowska (FOTO)

Zgrzyt 1 godz. temu zgłoś do moderacji 61 6 Odpowiedz

Jejku no przeciez wszyscy widza jak wyglada, ona tez to widzi a komentujacy dalej jej nie odpuszczaja. No moze i powinna byla sie wziac za swoje zdrowie przed ciaza ale co nam do tego ? Jej zycie jej sprawa i juz przestancie sztucznie nakrecac artykuly na jej osobe i wylewac kubly pomyj . Jest jak jest i ta lawina co zaraz znowu sie wyleje dalej nie ma granic, juz skonczcie bo to nudne jest, niech kazdy zajmie sie swoimi sprawami. Za malo roboty macie czy zycie macie takie nudne zeby wiecznie ta pania krytykowac ? Znajdzcie sobie wlasne zajecia a nie wiecznie jej wyglad i pisanie jaka to ona gruba… ludzie no, ilez mozna ?