Dominika Gwit zwierza się Małgorzacie Ohme: "Jak SCHUDŁAM 50 kg, to byłam najsmutniejszym człowiekiem na świecie"

Dominika Gwit opowiada o metamorfozie z 2014 roku

Gwit przyznała, że przemiana, która miała miejsce prawie dekadę temu, była już którąś z kolei próbą odchudzania. Dominika nie ukrywała, że wydawało jej się wtedy, że szczupła sylwetka jest kluczem do szczęścia. Zwierzyła się, że nawet gdy była nastolatką, myślała, że bycie chudym to recepta na szczęśliwe życie. Celebrytka nie ukrywa, że otyłość jest chorobą, ale wówczas nie wiedziała jeszcze, że choruje na zespół metaboliczny.

Trzeba przyznać, otyłość jest chorobą. Jeszcze wtedy nie byłam zdiagnozowana. Zostałam zdiagnozowana na zespół metaboliczny, jak miałam 30 lat. Ja wtedy wpadłam w paranoję, to był trudny czas w moim życiu. Ta dieta, na której byłam, to wszystko było nie tak, jak trzeba. Po latach wiem, że to była moja największa lekcja w życiu. Wtedy dowiedziałam się, co jest szczęściem, w jakim momencie życia jestem szczęśliwa i nauczyłam się kochać siebie - opowiadała w rozmowie z Ohme.