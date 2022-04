Dominika i Kamil Grosiccy wyprawili córce BAJKOWE 10. urodziny: uroczy tort, mnóstwo balonów i STANOWISKO DO MAKIJAŻU (ZDJĘCIA)

Miras 24 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Czy musiała Się tym chwalić jakie to przyjęcie nie zrobiła?! Zero prywatności wszystko na pokaz by pokazać ze Się ma...Nic nie ma w tym z bajki zwykle urodziny ,szału nie było...trochę skromności i zostawić coś dla siebie, nie wszyscy muszą to oglądać.