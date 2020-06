Dominika Kulczyk i Paweł Deląg WRÓCILI DO SIEBIE? "Szaleli razem na hulajnogach, a on SKRADŁ JEJ CAŁUSA"

Nikaaa 20 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Delong mieszka w Polsce a w Rosji tylko przebywa w czasie kręcenie tam filmów. to tam się tak dorobił. Rosjanie płacą gwiazdom fortunę!! A on tam ciągle gra amantów. W Polsce wybudował sobie za to pałac. On ma prawie 2 metry wzrostu.